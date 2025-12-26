default-cbs-image
Clarkson had 25 points (9-17 FG, 5-10 3Pt, 2-2 FT), one rebound, two assists and three steals in 29 minutes off the bench during Thursday's 126-124 win over the Cavaliers.

The 25 points were a season high for Clarkson, marking just the second time as a Knick he's topped 20. The veteran second-unit sniper is still struggling to find some consistency with his new team, but he's scored in double digits in six of the last nine contests, averaging 11.3 points, 2.0 boards, 2.0 threes and 1.2 assists in 23.2 minutes over that span.

