Clarkson won't start Friday's game against the Pistons, James L. Edwards III of The Athletic reports.

Josh Hart will return from a one-game absence due to an ankle sprain, pushing Clarkson back to the second unit. Over his last five appearances off the bench, the veteran guard has averaged 4.4 points in 12.8 minutes per contest.

