Knicks' Jose Alvarado: Won't debut Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alvarado (not injury related) will not debut Friday against the Pistons.
Alvarado was acquired by the Knicks at the trade deadline, but his debut won't happen until Sunday in Boston, at the earliest. With Miles McBride (abdominal) sidelined indefinitely, Alvarado is expected to slot in as the backup point guard behind Jalen Brunson.
