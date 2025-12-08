Knicks' Mikal Bridges: All-around production in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges logged 12 points (6-17 FG, 0-4 3Pt), six rebounds, seven assists, one block and one steal over 34 minutes during Sunday's 106-100 victory over the Magic.
Bridges has scored in double digits in all but one game this season and recorded a steal in 14 straight appearances. He's also yet to miss a game and dropped seven dimes Sunday, his most since posting a season-high nine assists against Chicago on Nov. 2. While his production isn't always eye-popping, Bridges is as consistent as they come when looking at his overall results.
