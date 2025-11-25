Knicks' Mikal Bridges: Fills box score in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges ended Monday's 113-100 win over Brooklyn with 16 points (6-11 FG, 2-5 3Pt, 2-2 FT), four rebounds, four assists, one block and two steals in 33 minutes.
It was a balanced output from Bridges, who provided a full stat line Monday. The star swingman has scored at least 15 points in five consecutive games, and he's averaged a productive 15.0 points, 4.6 assists, 3.8 rebounds, 2.5 steals and 1.4 blocks per contest in 11 games this month.
