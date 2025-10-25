default-cbs-image
Bridges chipped in 12 points (5-10 FG, 2-4 3Pt), six rebounds, two assists, two steals and a block across 36 minutes in Friday's 105-95 win over Boston.

Friday's game was not a shootout by any means, as Jalen Brunson and Karl-Anthony Towns were the only Knicks to eclipse 20 points. However, it is an encouraging sign for fantasy managers that Bridges contributes meaningfully across multiple categories, and he will remain a reliable asset as long as he remains healthy.

