Knicks' Mikal Bridges: Fills stat sheet again in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges chipped in 12 points (5-10 FG, 2-4 3Pt), six rebounds, two assists, two steals and a block across 36 minutes in Friday's 105-95 win over Boston.
Friday's game was not a shootout by any means, as Jalen Brunson and Karl-Anthony Towns were the only Knicks to eclipse 20 points. However, it is an encouraging sign for fantasy managers that Bridges contributes meaningfully across multiple categories, and he will remain a reliable asset as long as he remains healthy.
More News
-
Knicks' Mikal Bridges: All-around impact in season opener•
-
Knicks' Mikal Bridges: Adds 16 points in preseason finale•
-
Knicks' Mikal Bridges: Set to suit up in exhibition finale•
-
Knicks' Mikal Bridges: Ruled out Monday•
-
Knicks' Mikal Bridges: Sharp in preseason victory•
-
Knicks' Mikal Bridges: Efficient shooting in win•