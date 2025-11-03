Knicks' Mikal Bridges: Hands out nine dimes
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges finished Sunday's 128-116 victory over the Bulls with 10 points (3-7 FG, 2-5 3Pt, 2-2 FT), five rebounds, nine assists and one steal across 35 minutes.
Bridges matched his career-high mark of nine assists in the win, something he's achieved on four different occasions. He's had a terrific start to the campaign and is leading the Knicks in nine-category fantasy value through six games with 17.5 points, 6.0 rebounds, 5.5 assists, 1.2 steals, 0.7 blocks and 2.5 three-pointers on 55.1 percent shooting from the field.
