Bridges finished Sunday's 128-116 victory over the Bulls with 10 points (3-7 FG, 2-5 3Pt, 2-2 FT), five rebounds, nine assists and one steal across 35 minutes.

Bridges matched his career-high mark of nine assists in the win, something he's achieved on four different occasions. He's had a terrific start to the campaign and is leading the Knicks in nine-category fantasy value through six games with 17.5 points, 6.0 rebounds, 5.5 assists, 1.2 steals, 0.7 blocks and 2.5 three-pointers on 55.1 percent shooting from the field.

