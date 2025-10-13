default-cbs-image
Bridges (rest) won't play in Monday's preseason game against the Wizards, Steve Popper of Newsday reports.

Along with the rest of the Knicks' usual starting five, Bridges will sit out Monday's contest. The 29-year-old swingman's next opportunity to play will come in Friday's preseason finale against the Hornets.

