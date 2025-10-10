Knicks' Mikal Bridges: Sharp in preseason victory
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges finished with 15 points (6-12 FG, 3-7 3Pt), four rebounds, one assist and three steals in 25 minutes during Thursday's 100-95 preseason win over the Timberwolves.
Bridges looked to be in midseason form during Thursday's exhibition, particularly from beyond the arc. He's now scored in double figures in each of his first two preseason appearances and has provided some juice on the defensive end as he continues to prepare for the upcoming 2025-26 regular season.
