Knicks' Mikal Bridges: Tacks four steals in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges accumulated 22 points (8-17 FG, 3-9 3Pt, 3-4 FT), seven rebounds, five assists and four steals over 38 minutes during Tuesday's 133-120 win over the Grizzlies.
Bridges has been a force defensively for the Knicks, averaging 1.5 steals and 0.9 blocks, not to mention his 16.6 points per game on 53.5 percent from the field and 2.7 threes on a 47.4 percent clip. He will look to continue his two-way contributions Wednesday against the Magic.
More News
-
Knicks' Mikal Bridges: Drills four triples in win•
-
Knicks' Mikal Bridges: Shows defensive prowess vs. Wizards•
-
Knicks' Mikal Bridges: Hands out nine dimes•
-
Knicks' Mikal Bridges: Fills stat sheet again in win•
-
Knicks' Mikal Bridges: All-around impact in season opener•
-
Knicks' Mikal Bridges: Adds 16 points in preseason finale•