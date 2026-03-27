Knicks' Mikal Bridges: Tame effort in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridges closed with 14 points (6-12 FG, 2-5 3Pt) and two assists in 32 minutes during Thursday's 114-103 loss to the Hornets.
This was a quiet game by Bridges' standards, as he can usually chip in across the board. Across 74 appearances this season, he holds averages of 14.7 points, 4.0 rebounds, 3.9 assists, 1.3 steals and 2.0 three-pointers.
More News
-
Knicks' Mikal Bridges: Notches 14 points in win•
-
Knicks' Mikal Bridges: Offensive woes continue•
-
Knicks' Mikal Bridges: Can't shake off shooting woes•
-
Knicks' Mikal Bridges: Shooting woes continue•
-
Knicks' Mikal Bridges: Scoreless in loss•
-
Knicks' Mikal Bridges: Leads NYK in points and steals•