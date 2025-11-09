Knicks' Mohamed Diawara: Moved back to NBA
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Knicks recalled Diawara from the G League's Westchester Knicks on Saturday.
Diawara was assigned to Westchester on Friday and logged 31 minutes in Saturday's loss to Delaware, posting 15 points (6-11 FG, 2-5 3Pt, 1-1 FT), six rebounds and two assists before being recalled to New York. The forward has appeared in four regular-season games for the Knicks this season, averaging 0.5 points in 2.0 minutes per contest.
More News
-
Knicks' Mohamed Diawara: Recalled to NBA•
-
Knicks' Mohamed Diawara: Scoreless in four minutes•
-
Knicks' Mohamed Diawara: Inks standard contract•
-
Knicks' Mohamed Diawara: Listed as starter Friday•
-
Knicks' Mohamed Diawara: Inks deal with New York•
-
Knicks' Mohamed Diawara: Scores nine to close Summer League•