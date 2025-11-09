default-cbs-image
The Knicks recalled Diawara from the G League's Westchester Knicks on Saturday.

Diawara was assigned to Westchester on Friday and logged 31 minutes in Saturday's loss to Delaware, posting 15 points (6-11 FG, 2-5 3Pt, 1-1 FT), six rebounds and two assists before being recalled to New York. The forward has appeared in four regular-season games for the Knicks this season, averaging 0.5 points in 2.0 minutes per contest.

