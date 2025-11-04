Lakers' Bronny James: Hands out six assists
By RotoWire Staff
• 1 min read
James registered five points (1-4 FG, 1-2 3Pt, 2-2 FT), one rebound, six assists and one steal over 19 minutes during Monday's 123-115 victory over the Trail Blazers.
James once again saw extended run Monday, as Luka Doncic was rested and Austin Reaves (groin) was given a maintenance day. James is shooting 18.2 percent from the field in five appearances, but he has shown promise on the defensive end and as a playmaker.
