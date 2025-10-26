Lakers' Jaxson Hayes: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hayes (knee) is questionable for Sunday's game against the Kings, Khobi Price of The Orange County Register reports.
Hayes is in danger of missing his second straight game due to left knee soreness. If the big man is ultimately ruled out, Jarred Vanderbilt and Christian Koloko are candidates for an uptick in playing time.
More News
-
Lakers' Jaxson Hayes: Won't play vs. Minnesota•
-
Lakers' Jaxson Hayes: Downgraded to questionable•
-
Lakers' Jaxson Hayes: Sees 14 minutes in loss•
-
Lakers' Jaxson Hayes: Off injury report for Tuesday•
-
Lakers' Jaxson Hayes: Plans to play through wrist sprain•
-
Lakers' Jaxson Hayes: Won't return Friday•