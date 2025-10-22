default-cbs-image
Hayes closed with four points (2-3 FG), six rebounds and one assist in 14 minutes during Tuesday's 119-109 loss to the Warriors.

Hayes operated as the direct backup to Deandre Ayton on Tuesday, with Jarred Vanderbilt logging 12 minutes at forward. Ayton had a decent showing in 34 minutes, and at least for now, it doesn't appear like Hayes is going to be a threat to Ayton.

