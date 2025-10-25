Lakers' Jaxson Hayes: Won't play vs. Minnesota
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hayes (knee) has been ruled out for Friday's game against the Timberwolves, Dave McMenamin of ESPN.com reports.
Hayes popped up on the injury report early Friday due to left knee soreness. Christian Koloko has been made active for this matchup due to Hayes' absence.
