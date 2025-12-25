Magic's Franz Wagner: Not ready to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wagner (ankle) has been ruled out for Friday's game against the Hornets.
Wagner was diagnosed with a left high-ankle sprain in early December, which typically carries a recovery timeline of 2-to-4 weeks. He hasn't progressed enough in his recovery to return Friday, so his next chance to play is Saturday against the Nuggets.
