Isaac amassed nine points (4-4 FG, 1-1 3Pt), seven rebounds, one assist and two blocks across 16 minutes during Thursday's 129-101 victory over the Clippers.

Although Paolo Banchero (groin) is without a timetable, Isaac's fantasy appeal remains limited to deeper formats with the team continuing to rely heavily on Tristan da Silva. In 15 appearances this season, Isaac has averaged a mere 9.9 minutes per contest.

