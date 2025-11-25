Magic's Jonathan Isaac: Late scratch Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Isaac won't play Tuesday against the 76ers due to back spasms.
This was a last-minute development for Isaac, who hadn't been listed on the injury report leading up to tipoff. Tristan da Silva and Jett Howard could pick up a few extra minutes in Isaac's absence.
