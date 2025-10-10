default-cbs-image
Da Silva is not in the starting lineup for Friday's preseason game against the 76ers, Jason Beede of the Orlando Sentinel reports.

With Franz Wagner (rest) back in the mix, it's not surprising that da Silva is reverting back to his usual role off the bench. Barring injuries to the Orlando frontcourt, da Silva is set to open the season in a reserve capacity.

