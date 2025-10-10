Magic's Tristan da Silva: Back to bench Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Da Silva is not in the starting lineup for Friday's preseason game against the 76ers, Jason Beede of the Orlando Sentinel reports.
With Franz Wagner (rest) back in the mix, it's not surprising that da Silva is reverting back to his usual role off the bench. Barring injuries to the Orlando frontcourt, da Silva is set to open the season in a reserve capacity.
More News
-
Magic's Tristan da Silva: Logs 12 points vs. Miami•
-
Magic's Tristan da Silva: Starting in preseason opener•
-
Magic's Tristan da Silva: Returns to court for EuroBasket•
-
Magic's Tristan da Silva: Won't play Friday•
-
Magic's Tristan da Silva: Resting again Wednesday•
-
Magic's Tristan da Silva: Out Tuesday•