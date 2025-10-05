Magic's Tristan da Silva: Logs 12 points vs. Miami
By RotoWire Staff
• 1 min read
Da Silva registered 12 points (5-9 FG, 2-6 3Pt), three rebounds and one assist over 15 minutes during Saturday's 126-118 preseason win over the Heat.
Da Silva led the Magic's starters in scoring Saturday and finished second on the team behind Jase Richardson (13). Da Silva was the Magic's first-round pick of the 2024 NBA Draft, and he finished his rookie season averaging 7.2 points, 3.3 rebounds and 1.5 assists over 22 minutes per game across 74 contests (38 starts).
