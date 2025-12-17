Magic's Tristan da Silva: Questionable for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Da Silva is questionable to play Thursday in Denver due to a right shoulder contusion.
If da Silva is forced to join Franz Wagner (ankle) on the inactive list Thursday, that would open up a ton of minutes for guys like Jett Howard and Jonathan Isaac. Check back for another update on da Silva closer to Thursday's tip.
