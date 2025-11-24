Magic's Wendell Carter: Removed from injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Carter (ankle) is off the injury report for Tuesday's game against the 76ers.
Carter sat out Sunday's game against the Celtics with an ankle sprain, but the injury has proven to be of minimal concern. He's averaged 12.3 points, 7.4 rebounds and 2.0 assists in 29.9 minutes per tilt across 17 games this season. Orlando Robinson is likely to return to the bench Tuesday.
More News
-
Magic's Wendell Carter: Won't play Sunday•
-
Magic's Wendell Carter: Questionable Sunday•
-
Magic's Wendell Carter: Double-doubles vs. Golden State•
-
Magic's Wendell Carter: Swats season-high four shots•
-
Magic's Wendell Carter: Pours in season-high 19 points•
-
Magic's Wendell Carter: Drops 12 in loss•