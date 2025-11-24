default-cbs-image
Carter (ankle) is off the injury report for Tuesday's game against the 76ers.

Carter sat out Sunday's game against the Celtics with an ankle sprain, but the injury has proven to be of minimal concern. He's averaged 12.3 points, 7.4 rebounds and 2.0 assists in 29.9 minutes per tilt across 17 games this season. Orlando Robinson is likely to return to the bench Tuesday.

