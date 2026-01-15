default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Williams (illness) is available to play Wednesday versus the Nuggets.

Williams is set to return from a two-game stint on the sidelines, which may result in a DNP-CD for Jaden Hardy. Williams is averaging 11.5 points, 2.8 rebounds, 3.8 assists and 1.2 steals per game this season.

More News