Mavericks' Brandon Williams: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (illness) is available to play Wednesday versus the Nuggets.
Williams is set to return from a two-game stint on the sidelines, which may result in a DNP-CD for Jaden Hardy. Williams is averaging 11.5 points, 2.8 rebounds, 3.8 assists and 1.2 steals per game this season.
More News
-
Mavericks' Brandon Williams: Upgraded to probable•
-
Mavericks' Brandon Williams: Upgraded to probable•
-
Mavericks' Brandon Williams: Labeled as questionable•
-
Mavericks' Brandon Williams: Remaining sidelined Monday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Unlikely to play Monday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Ruled out with illness•