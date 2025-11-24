Mavericks' Brandon Williams: Iffy for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (back) is listed as questionable for Monday's game against the Heat.
Williams is dealing with low-back tightness and is in jeopardy of missing his first game since Oct. 27. If the 26-year-old point guard is ultimately ruled out, D'Angelo Russell and Jaden Hardy are candidates for increased playing time.
More News
-
Mavericks' Brandon Williams: Improved offensive effort•
-
Mavericks' Brandon Williams: Tallies 15 points•
-
Mavericks' Brandon Williams: Just misses double-double•
-
Mavericks' Brandon Williams: Impresses in first start of season•
-
Mavericks' Brandon Williams: Starting Monday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Scores in double figures off bench•