Mavericks' Brandon Williams: Iffy for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams is questionable for Monday's game against Utah due to right Achilles soreness.
Williams was a very late addition to the injury report, and that's usually a troubling sign in fantasy hoops. With D'Angelo Russell (illness) already sidelined, the Mavericks may need Ryan Nembhard to shoulder a heavy workload Monday.
More News
-
Mavericks' Brandon Williams: Provides lift off bench•
-
Mavericks' Brandon Williams: Struggles again Wednesday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Available to play•
-
Mavericks' Brandon Williams: Questionable against Denver•
-
Mavericks' Brandon Williams: Hits for 14 points off bench•
-
Mavericks' Brandon Williams: Heading to bench Friday•