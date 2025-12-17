Mavericks' Brandon Williams: Iffy for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (Achilles) is questionable for Thursday's game against the Pistons, Mike Curtis of The Dallas Morning News reports.
Williams remains day-to-day after missing Monday's game against the Jazz. Williams was able to log a full practice Wednesday, suggesting that he may be closer to probable.
