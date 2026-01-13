Mavericks' Brandon Williams: Labeled questionabl
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (illness) is questionable for Wednesday's game against Denver.
Williams is at risk of missing a third straight game due to illness. With Max Christie (illness) listed as doubtful Wednesday, Dallas could call upon D'Angelo Russell and Jaden Hardy to see more playing time if Williams is unable to play.
More News
-
Mavericks' Brandon Williams: Remaining sidelined Monday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Unlikely to play Monday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Ruled out with illness•
-
Mavericks' Brandon Williams: Won't return due to illness•
-
Mavericks' Brandon Williams: Set to play Thursday•
-
Mavericks' Brandon Williams: Upgraded to probable•