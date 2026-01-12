Mavericks' Brandon Williams: Remaining sidelined Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (illness) is out for Monday's game against Brooklyn, Grant Afseth of DallasHoopsJournal.com reports.
Williams wasn't expected to suit up Monday due to an illness, and this latest report confirms that he'll sit. Naji Marshall and Jaden Hardy could see more looks in Williams' absence.
