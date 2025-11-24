Mavericks' Brandon Williams: Seen at shootaround Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (back) was present for Monday's shootaround against the Heat, Grant Afseth of DallasHoopsJournal.com reports.
Williams is in danger of missing his first game this season, but his attendance in Monday morning's shootaround is an encouraging sign that he may still suit up. If Williams is downgraded to out prior to tipoff, D'Angelo Russell and Jaden Hardy will likely see extended playing time as a result.
