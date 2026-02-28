Mavericks' Caleb Martin: Iffy to face OKC
By RotoWire Staff
• 1 min read
Martin (back) is listed as questionable for Sunday's game against the Thunder.
Martin is still dealing with lower-back soreness and could miss a second straight game. If the veteran forward joins Cooper Flagg (foot) on the sidelines, Khris Middleton, Klay Thompson and Naji Marshall (finger) would be candidates for increased minutes, especially if P.J. Washington (ankle) is downgraded from doubtful to out.
