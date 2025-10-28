Mavericks' Daniel Gafford: Unlikely to play vs. Indiana
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gafford (ankle) has been listed as doubtful for Wednesday's game against the Pacers.
Gafford is trending toward not playing Wednesday. The Arkansas product has yet to play a game during the 2025-26 campaign, as he continues to work his way back from an ankle injury.
