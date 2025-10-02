default-cbs-image
Exum has not participated in the Mavericks' training camp practices for undisclosed reasons, Grant Afseth of DallasHoopsJournal.com reports.

It's not known why Exum has been inactive to start training camp, but it puts his availability for Monday's exhibition against Oklahoma City in doubt. Exum signed a veteran's minimum contract to remain with Dallas this offseason.

