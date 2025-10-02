Mavericks' Dante Exum: Not practicing in training camp
By RotoWire Staff
• 1 min read
Exum has not participated in the Mavericks' training camp practices for undisclosed reasons, Grant Afseth of DallasHoopsJournal.com reports.
It's not known why Exum has been inactive to start training camp, but it puts his availability for Monday's exhibition against Oklahoma City in doubt. Exum signed a veteran's minimum contract to remain with Dallas this offseason.
More News
-
Mavericks' Dante Exum: Agrees to join Dallas•
-
Mavericks' Dante Exum: Sees action in season-ending loss•
-
Mavericks' Dante Exum: Bench role against Sacramento•
-
Mavericks' Dante Exum: Back in starting lineup•
-
Mavericks' Dante Exum: Returns from hand surgery•
-
Mavericks' Dante Exum: Cleared to suit up Friday•