Ntilikina (knee) will play in Tuesday's matchup with the Knicks.
Ntilikina has been upgraded from probable to available Tuesday after missing Sunday's game with left knee soreness. Ntilikina and Kemba Walker will likely compete for backup guard minutes.
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