Mavericks' Jaden Hardy: Coming off bench Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hardy is not in the Mavericks' starting lineup against the Jazz on Saturday, Drake Christian Clark of The Athletic.
Hardy has started in each of the Mavericks' last three games and averaged 13.7 points, 2.3 rebounds, 2.0 assists and 3.0 threes over 25.0 minutes per game over that span. He'll retreat to the bench for Saturday's contest while Max Christie enters the Mavericks' starting five.
