Mavericks' Khris Middleton: Set to play vs. Suns
By RotoWire Staff
• 1 min read
Middleton (recently traded) isn't listed on the injury report ahead of Tuesday's game against Phoenix.
Middleton is ready to make his Dallas debut after being traded from the Wizards on Wednesday. He figures to plug right into the rotation, presumably logging bench minutes behind P.J. Washington.
