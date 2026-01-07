Mavericks' P.J. Washington: Doubtful for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Washington (ankle) is doubtful to play Thursday in Utah.
Washington is on track to sit out his second straight game Thursday, which will open up minutes for Naji Marshall and Caleb Martin. Check back closer to Thursday's tip for official word on Washington's status.
