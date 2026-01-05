Mavericks' P.J. Washington: Doubtful for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Washington (ankle) is listed as doubtful for Tuesday's game against the Kings.
Washington is unlikely to play Tuesday after spraining his right ankle in Saturday's win over the Rockets. If the 27-year-old forward is ultimately ruled out, Naji Marshall, Klay Thompson and Caleb Martin are candidates to see an uptick in minutes.
More News
-
Mavericks' P.J. Washington: Won't return Saturday•
-
Mavericks' P.J. Washington: Solid campaign continues Thursday•
-
Mavericks' P.J. Washington: Double-double in loss•
-
Mavericks' P.J. Washington: Green light to play Christmas Day•
-
Mavericks' P.J. Washington: Questionable for Christmas Day•
-
Mavericks' P.J. Washington: Out Tuesday•