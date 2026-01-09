Mavericks' P.J. Washington: Won't go Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Washington (ankle) has been ruled out for Thursday's game against the Jazz.
Washington will miss a second game while dealing with a right ankle sprain. His next chance to return will arrive Saturday in Chicago.
