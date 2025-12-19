Nuggets' Jalen Pickett: Fares well off bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pickett totaled nine points (3-7 FG, 3-6 3Pt), three rebounds and seven assists over 24 minutes during Thursday's 126-115 win over the Magic.
With several players injured in Denver, Pickett has emerged with some solid performances recently. Over his last three appearances, Pickett has averaged 6.7 points, 4.7 assists, 4.0 rebounds, 1.0 steals and 2.0 three-pointers in 21.6 minutes per contest.
