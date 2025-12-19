default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Pickett totaled nine points (3-7 FG, 3-6 3Pt), three rebounds and seven assists over 24 minutes during Thursday's 126-115 win over the Magic.

With several players injured in Denver, Pickett has emerged with some solid performances recently. Over his last three appearances, Pickett has averaged 6.7 points, 4.7 assists, 4.0 rebounds, 1.0 steals and 2.0 three-pointers in 21.6 minutes per contest.

More News