Pickett will start against the Raptors on Wednesday, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

The 26-year-old guard will get the starting nod for the second time this season, pushing Tim Hardaway to the second unit. Over his last seven outings, Pickett has averaged 4.3 points, 2.7 assists and 2.6 rebounds in 16.4 minutes per contest.

