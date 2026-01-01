Nuggets' Jalen Pickett: Will start Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pickett will start against the Raptors on Wednesday, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
The 26-year-old guard will get the starting nod for the second time this season, pushing Tim Hardaway to the second unit. Over his last seven outings, Pickett has averaged 4.3 points, 2.7 assists and 2.6 rebounds in 16.4 minutes per contest.
More News
-
Nuggets' Jalen Pickett: Fares well off bench•
-
Nuggets' Jalen Pickett: Logs 16 minutes in win•
-
Nuggets' Jalen Pickett: Reverting back to bench Tuesday•
-
Nuggets' Jalen Pickett: Invisible in spot start•
-
Nuggets' Jalen Pickett: Moved into Denver's starting lineup•
-
Nuggets' Jalen Pickett: Effective in limited minutes•