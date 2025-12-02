Nuggets' Jonas Valanciunas: Strong showing in limited minutes
By RotoWire Staff
• 1 min read
Valanciunas ended with eight points (4-7 FG), seven rebounds and two assists across 11 minutes during Monday's 131-121 loss to Dallas.
Valanciunas has done a fine job backing up Nikola Jokic, averaging 8.2 points and 4.8 rebounds across just 12.6 minutes this season. His fantasy floor is very limited, as he hardly ever sees the court at the same time as Jokic.
