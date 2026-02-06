Nuggets' Nikola Jokic: Iffy for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jokic (ankle) is listed as questionable for Saturday's game against the Bulls.
After appearing in four straight outings following a 16-game absence with a left knee bone bruise, Jokic is in jeopardy of missing Saturday's contest due to a sprained left ankle. If the three-time MVP is ultimately ruled out, Jonas Valanciunas and Zeke Nnaji would likely see increased playing time. Over his last four games, Jokic has averaged 25.3 points, 12.0 rebounds, 6.8 assists and 1.5 steals across 33.0 minutes per tilt.
