default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Jokic is probable for Monday's game against the Mavericks due to a left wrist sprain.

Jokic has been dealing with a wrist sprain lately, but he has yet to miss a game this season and is likely to play Monday. Over his last five appearances, Jokic has averaged 28.4 points, 10.4 assists, 10.2 rebounds and 1.0 steals in 35.4 minutes per contest.

More News