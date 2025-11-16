Nuggets' Nikola Jokic: Likely to play Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jokic is probable for Monday's game against the Bulls due to a left wrist sprain.
Jokic has been dealing with a sprained wrist of late, but he has yet to miss a game this season. Over his last five appearances, Jokic is averaging 35.0 points, 12.4 rebounds, 9.4 assists and 1.2 steals in 32.8 minutes per contest.
