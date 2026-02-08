Nuggets' Nikola Jokic: Probable for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jokic is probable to play Monday versus the Cavs due to a left ankle sprain.
Jokic is dealing with a minor ankle ailment, but it doesn't sound like he's in any danger of missing Monday's game. Check back for official confirmation on Jokic's status closer to Monday's tip.
More News
-
Nuggets' Nikola Jokic: Dominant performance Saturday•
-
Nuggets' Nikola Jokic: Gets green light Saturday•
-
Nuggets' Nikola Jokic: Iffy for Saturday•
-
Nuggets' Nikola Jokic: First triple-double since return•
-
Nuggets' Nikola Jokic: Stuffs stat sheet in loss•
-
Nuggets' Nikola Jokic: Muted performance in loss•