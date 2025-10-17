default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Jokic won't play in Friday's preseason finale against the Thunder, Steve McGehee of News 9 Oklahoma City reports.

Jokic, Jamal Murray, Christian Braun and Aaron Gordon will all take a seat Friday but should be back in action for Denver's regular-season opener against the Warriors on Thursday. The perennial MVP candidate averaged a triple-double in 36.7 minutes per game last season.

More News