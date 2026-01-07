Nuggets' Spencer Jones: Available to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (illness) is good to go for Wednesday's game in Boston.
Jones might not be feeling great, but he'll gut it out for Wednesday's game. The sophomore small forward is averaging 6.3 points, 2.8 rebounds, 1.0 triples and 1.0 steals per game this season.
