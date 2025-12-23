default-cbs-image
Jones closed Monday's 135-112 win over the Jazz with three points (1-6 FG, 0-4 3Pt, 1-4 FT), one rebound, three assists and one steal over 20 minutes.

Although he continues to start, Jones has been pretty underwhelming in terms of fantasy appeal. Over his last five games, he's averaging 6.6 points, 2.4 rebounds, 1.4 assists and 1.6 steals in 25.9 minutes per contest.

