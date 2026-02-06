default-cbs-image
Jones (concussion protocol) has been ruled out for Saturday's game against the Bulls.

Jones exited Wednesday's double-overtime loss to the Knicks early due to a head contusion and will miss Saturday's contest while in the league's concussion protocol. His next opportunity to suit up will come Monday against Cleveland. In the meantime, Tim Hardaway, Julian Strawther and Bruce Brown are candidates for increased playing time.

